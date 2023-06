Napoli, Zanoli lascia la Nazionale: tornerà a completa disposizione per il ritiro di Dimaro

Alessandro Zanoli non ci sarà al prossimo Europeo Under 21 con la nazionale Italiana. Il terzino di proprietà del Napoli ha lasciato il ritiro per generica indisponibilità, come si legge dal comunicato della Figc di queste ore che segue l’addio anche di Moise Kean. Il terzino salterà la competizione internazionale e tornerà a disposizione direttamente con il Napoli in ritiro a Dimaro dopo i sei mesi di prestito alla Sampdoria.

«È uno Zanoli molto cresciuto. In altre occasioni abbiamo commentato durante questa stagione che ha potenzialità straordinarie. Credo che sia il futuro dell’Italia che sta facendo vedere risultati importanti da un punto di vista sportivo» ha detto il suo agente Alessandro Moggi. «Zanoli può fare ancora cose straordinarie e ne siamo tutti certi. Ha dato il suo contributo nella prima parte di campionato a Napoli per quello che poteva fare visto che Di Lorenzo conferma di essere importantissimo e affidabile per il Napoli. Ha svolto il suo compito fin quando è stato a Napoli questa stagione, quindi ha dato il suo contributo per lo scudetto e poi ha fatto un grande girone di ritorno in una situazione estremamente complicata come quella vissuta dalla Sampdoria».

Fonte: IlMattino.it