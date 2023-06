Napoli, niente Italiano. Ora De Laurentiis si “butta” sui francesi

Niente da fare: salta pure Vincenzo Italiano. A differenza di Luis Enrique e Thiago Motta, non si può parlare di un vero e proprio rifiuto. Ma di certo l’allenatore nato in Germania non ha colto le lusinghe azzurre. Nell’incontro di ieri con la Fiorentina non ha chiesto la cessione, dimostrando di non essere interessato all’eventualità di diventare il successore di Luciano Spalletti. La ricerca di De Laurentiis prosegue. Inutile dire che Italiano non era nella lista di De Laurentiis: ovviamente il patron azzurro si è raffreddato quando ha capito che sarebbe stato difficile portare via un allenatore sotto contratto. Ora il patron pescherà dalla sua famosa lista di 40 nomi, ma quello giusto dovrebbe essere francese. Garcia, Galtier e Zidane sono le ipotesi più in voga, con lo spagnolo Benitez ormai sempre più defilato. Probabilmente, nella testa di De Laurentiis c’è sempre Luis Enrique, che aspetta la Premier (ma le panchine sono finite) e che ha comunque declinato. Proverà ad attendere che cambi idea, ma intanto si sono proposti sia Rudy Garcia che Cristoph Galtier. Per l’ex allenatore della Roma si parla anche di una cena conoscitiva nella Capitale, mentre l’attuale tecnico del Paris Saint Germain si sarebbe proposto tramite il suo agente. Nomi fattibili, ma che forse non entusiasmano De Laurentiis. Nella sua testa, oltre a Luis Enrique, ci sarebbe un altro nome di assoluto prestigio. È quello di Zinedine Zidane, oggi disoccupato, che da tempo aspetta un’offerta importante. Poco più di una suggestione, anche perché il francese nell’ultima esperienza al Real Madrid aveva uno stipendio di 12 milioni a stagione. Eppure, al suo primo “giro” in Spagna, si accontentò di 6 milioni. Potrebbe essere questa la cifra giusta, anche se De Laurentiis potrebbe osare e offrire forse anche di più. Ieri Vincenzo Italiano si è incontrato con i vertici societari della Fiorentina e, in particolare, con il direttore generale del club viola, Joe Barone. Da quel che è emerso si va verso una conferma dell’attuale tecnico sulla panchina della squadra gigliata anche nella prossima stagione. Indiscrezioni provenienti da entrambe le parti infatti parlano di un confronto sereno, improntato alla costruttività e in cui si sono iniziate a delineare le strategie future per la Fiorentina che cercherà di dar seguito a quanto fatto di buono nell’ultima annata, chiusa con due finali, poi non vinte, in Coppa Italia e Conference League. Italiano dunque sembra essere stato rassicurato circa le strategie per il rafforzamento della squadra che guida da due anni, con la proprietà viola che ha ribadito la totale fiducia nei confronti dell’allenatore di Karlsruhe, che ha un contratto con il club gigliato fino al 30 giugno 2024, senza dimenticare che la Fiorentina ha un’opzione da far valere per un ulteriore anno. Al momento respinto, dunque, l’interessamento del Napoli con le indiscrezioni su una proposta di un ricco biennale da almeno 3.5 milioni con opzione per la terza stagione all’ex tecnico anche di Trapani e Spezia. A ufficializzare la permanenza di Italiano sulla panchina della Fiorentina dovrebbe pensarci il presidente gigliato Rocco Commisso che incontrerà i giornalisti al “Franchi” oggi a partire dalle ore 11.

G. Scotto, Il Roma