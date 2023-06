Il casting francese di De Laurentiis annovera Rudi Garcia

Si sfoglia la margherita e si depennano nomi. Ora à la volta di tracciare un lungo tratto di penna su quello di Italiano. Occorre riprendere in mano la lista e rifar partire il casting, spostandosi in Francia a quanto pare. Su Il Mattino si legge del “candidato” Rudi Garcia:“De Laurentiis cerca un profilo internazionale che abbia il tridente nel Dna, il 4-3-3 aggressivo come marchio di fabbrica ed un’esperienza tale da poter incidere anche in Europa.Il 59enne tecnico transalpino è svincolato (cosa di non poco conto, considerando che De Laurentiis ha detto a chiare lettere di non voler pagare nessuna penale), reduce dall’esperienza saudita con l’Al-Nassr. Non solo.conquistando due secondi posti, prima di essere esonerato e sostituito proprio da Spalletti sulla panchina giallorossa. Ironia della sorte potrebbe prendere il posto di Luciano su quella azzurra.(alla seconda conferenza stampa con la Roma non fece più uso del traduttore) e poco importa che il suo modulo di riferimento – o almeno quello più utilizzato – sia il 4-2-3-1. Nelle corde del tecnico francese c’è comunque spazio per il tridente che vuole De Laurentiis. Non solo. A quanto pare presidente e allenatore si sarebbero già incontrati: facile intuire in tal caso il tema del faccia a faccia.”