Pazienza vota Luis Enrique: “Carisma, esperienza e personalità! È l’allenatore giusto per il Napoli”

Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, ora allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte:

“Italiano è un profilo interessante per il Napoli: ha fatto vedere cose importanti ed ha buonissime qualità. Chiaro che l’eredità di Spalletti oggi sia davvero pesante, Italiano ha le carte in regola per allenare un grandissimo club come il Napoli, bisogna capire se si sente già pronto per un appuntamento così importante o se preferisce proseguire col club viola per poi fare il passaggio ad una società con ambizioni più elevate.

La piazza partenopea e quella Toscana vivono oggi due situazioni diverse: da una parte i napoletani, euforici per la vittoria di un campionato strepitoso con largo anticipo, dall’altra i fiorentini che vivono la delusione della doppia sconfitta nelle due finali di Coppa Italia e di Conference League.

Non bisogna dimenticare però che la Fiorentina ha messo mattoni importanti per il futuro ed ha disputato un’ottima stagione. In alternativa, la scelta è difficilissima: la scelta dell’allenatore è sempre difficile in una piazza come Napoli, ma quest’anno lo è ancora di più.