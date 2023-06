In tre aspettano solo un messaggio da De Laurentiis

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato di una lista di addirittura 40 nomi di allenatori candidati alla panchina del Napoli. Sembrano davvero troppi. A una prima riflessione, chi ha una lista così ampia potrebbe avere le idee confuse. In realtà De Laurentiis ce le ha molto chiare, e con questo altissimo numero di candidati prova a depistare. Idee molto precise, con una gerarchia chiara. Chiaramente solo supposizioni e indicazioni, ma Vincenzo Italiano – tra l’altro pubblicamente elogiato mercoledì – dovrebbe essere in cima alla lista. È anche l’operazione più complicata, perché ancora sotto contratto. Non a caso De Laurentiis preferisce trattare con tecnici liberi. Qualcuno di questi si è anche proposto. Ad esempio il buon vecchio Rafa Benitez, che aspetta solo una chiamata ed è voglioso di rimettersi in gioco. Il presidente lo tiene in considerazione, ma di certo non con priorità. Anche Christoph Galtier si è proposto: il francese sta per lasciare il Paris Saint Germain dopo appena un anno e si sarebbe fatto avanti. Conosce l’italiano e non teme di “bruciarsi” ha vinto un campionato in Francia e ha sufficiente esperienza. De Laurentiis gradisce l’ipotesi, ma anche in questo caso ha preso tempo. Ci sono poi almeno altri due nomi di tecnici liberi che sarebbero interessati, ma non è noto se si sono o meno proposti. Si tratta di Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, che ad aprile ha lasciato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. È libero e tornerebbe volentieri in Italia. Anche lui ha esperienza europea e nelle coppe, e conosce perfettamente la Serie A. Inoltre sa distriscarsi in ambienti “pressanti” come quello di Napoli e di Roma. Infine, un altro tecnico che De Laurentiis apprezza: è il portoghese Paulo Fonseca. Anche lui ex Roma, ma non è libero. Un anno fa è stato ingaggiato dal Lille, con cui ha un’altra stagione di contratto. Si parla di addio, e quindi volendo può essere inserito. Ha più o meno gli stessi requisiti di Garcia, e con il francese e gli altri citati condivide il mantra della difesa a quattro

Factory della Comunicazione

G. Scotto, Il Roma