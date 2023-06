Franco Ricciardi: “C’è come un destino che mi lega alla squadra del Napoli e ai suoi successi”

Il cantante napoletano, Franco Ricciardi, che domani sera terrà un concerto allo stadio Maradona di Fuorigrotta, ha parlato in un’intervista a Repubblica , tra le altre cose, si è soffermato sul suo legame col Napoli. “Andando ogni giorno allo stadio e seguendo i lavori per l’allestimento del palco, dell’impianto, delle luci, anche e soprattutto per prendere confidenza con l’ambiente, non posso uscire domani sera sul palco e trovarmi di colpo di fronte a 43 mila persone. Ma c’è come un destino che mi lega non tanto allo stadio, quanto alla squadra del Napoli e ai suoi successi. Nel 1987 mi sono esibito in diverse feste in occasione del primo scudetto. La gente mi accoglieva con entusiasmo, in un modo che a me sembrava anche eccessivo. Ma ce l’hanno proprio con me?, mi chiedevo. Dunque diciamo che i miei successi e quelli del Napoli sono andati un po’ di pari passo”.

