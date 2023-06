Fedele: “Spalletti certi sbagli li fa solo contro Pioli, Italiano invece…”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: “Il nuovo allenatore? A me piace sempre Luis Enrique, ma in questo momento è difficile. De Laurentiis sta palesemente bluffando, non può dire 40 nomi, ne va pure del rispetto del lavoro altrui: in questo senso quando ha detto che non c’è un capo non solo ha di nuovo sminuito Giuntoli ma ha fatto capire che il capo è lui. Napoli-Milan 0-4 la peggiore partita della sua gestione? Secondo me anche qui ha detto una bugia, si riferiva all’eliminazione dalla Champions perché ha perso 20 milioni.Le pecche difensive della Fiorentina ricordano quelle palesate dal Napoli contro il Milan? Luciano Spalletti, certi sbagli, li ha commessi solo contro Stefano Pioli. L’errore di Italiano, invece, è frequente? E’ un mantra, è un fatto che avviene sempre e che ormai rappresenta una sua cifra distintiva” o abbiamo visto anche contro l’Inter: sbaglia e prova a rifarsi, ma non ci riesce. Italiano è perfetto per una squadra media che, col gioco, deve essere superiore alle medio-piccole. Fa bella figura con le grandi, ma poi non riesce a reggere il confronto e perde. L’imminente passaggio di Axel Disasi al Manchester United fa saltare il passaggio di Kim ai Red Devils? Il coreano è già andato via, ha fatto tutto con gli inglesi, non vi preoccupate. Alla peggio, compreranno due difensori”

Factory della Comunicazione