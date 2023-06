Condò: “Kim andrà via, ci sono due difensori che lo possono rimpiazzare”

Paolo Condò, prestigiosa firma del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotta da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte:

“Italiano? Ha dichiarato di dover parlare con la società, aprendo indirettamente all’idea del suo passaggio al Napoli, club amico della Fiorentina. In virtù dei rapporti con Commisso, De Laurentiis non farà mai uno sgarbo alla proprietà della Viola, ma è chiaro che per l’allenatore sia allettante ricevere una proposta dai campioni d’Italia. Italiano è stato individuato come il profilo migliore per il dopo Spalletti, avendo un gioco molto simile all’allenatore di Certaldo.

Napoli offrono più garanzie rispetto a quelli della Fiorentina. Si proverà a capire come e se potrà essere liberato dal contratto con la Fiorentina. Mi auguro che il nuovo allenatore potrà usufruire della stessa squadra di questa stagione, perché l’inserimento non è mai facile e richiede tempi di adattamento variabili. Fase difensiva di Italiano poco convincente? Il gioco del tecnico è più votato all’attacco che alla difesa ma è l’organico a fare la differenza: i difensori di cui dispone iloffrono più garanzie rispetto a quelli della Fiorentina.

Se non dovesse arrivare Italiano, credo che qualunque allenatore – trascurando i discorsi relativi all’aspetto economico – sarebbe contento di allenare il Napoli, perché è una squadra completa e ha ancora del potenziale inespresso, che per qualunque tecnico sarebbe stimolante andare a valorizzare.

Io vedrei adatto un profilo come De Zerbi, ma non vuole lasciare la Premier. Anche Thiago Motta è un tecnico valido, ma ha una comunicativa ed un carattere che non so se sia perfettamente adattabile all’ambiente partenopeo, più incline ad allenatori più empatici. Dunque, io propendo per il tecnico della viola. Situazione Giuntoli? De Laurentiis ha detto che il diesse ha ancora un anno di contratto: non gli fa piacere lasciarlo andare tra l’altro in un club concorrente come la Juventus, ma trattenerlo contro la sua volontà non sarebbe una mossa producente.

Giuntoli ha già un accordo con la Juve ma ha trascurato il peso decisionale di De Laurentiis, che fa valere i contratti. De Laurentiis mira a posticipare questo passaggio di un anno. Non so quanto sarebbe anche economicamente giusto trattenerlo a Napoli, tenendolo comunque fermo o parzialmente non operativo. Forse anche all’interno della Juve ci sarà qualcuno che non lo vede di buon occhio: bisognerà capire se il presidente del Napoli deciderà di giocare contro la concorrenza e posticipare i piani della Juventus o meno.