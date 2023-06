Anguissa ringrazia i napoletani: “I tifosi ci hanno dato troppo amore. Per questo sono stato felice per loro, perché lo meritano”

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, una delle colonne portanti di questa squadra vincitrice dello scudetto, ha parlato in un’intervista a Marca, in cui tra le altre cose esprime tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto.

“Sono molto contento. Ma sono stato più contento per i tifosi e per il club, perché meritavano di vincere. La scorsa stagione eravamo vicini a vincere il trofeo e non l’abbiamo fatto. La verità è che è stato incredibile: in questa stagione abbiamo solo spinto un po’ e siamo arrivati ​​dove volevamo. I tifosi non ci lasciano mai. Ci danno molto supporto. E sono felice anche per me stesso, perché la mia famiglia, mia moglie, i miei figli e tutti i camerunesi mi hanno sostenuto e mi hanno dato la possibilità di realizzare il mio sogno”.

“Festeggiare a Napoli lo scudetto è stato assolutamente pazzesco, veramente stupefacente. I tifosi ci hanno dato troppo amore. Qui sono grandi sostenitori, ti fanno pressione tutto il tempo. Quindi tutto ciò che volevamo era un trofeo. Per questo sono stato felice per loro, perché lo meritano. Vivono per il calcio e quando puoi far loro un regalo è fantastico”.