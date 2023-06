Padovan: “Italiano è il profilo più adeguato per sostituire Spalletti, non dobbiamo farci condizionare dalle due finali perse”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

“Italiano ritengo sia il profilo più adeguato per sostituire Spalletti. Non dobbiamo farci condizionare dalle due finali perse della Fiorentina, dobbiamo guardare al fatto che Italiano ha portato la Fiorentina a fare due finali. Non mi risulta che Spalletti difenda basso, il fatto è che la differenza poi la fanno i calciatori. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma la Fiorentina non ha giocatori straordinari, è stato bravo Italiano a far giocare la Viola come una squadra di campioni.

Nella prima parte del campionato, la Fiorentina aveva caratterizzato il suo percorso per la mancanza di gol nonostante creasse tanto e anche ieri, se la Fiorentina avesse avuto Osimhen in avanti, la partita sarebbe finita 3-0.Mi piacerebbe che Italiano andasse ad allenare il Napoli, avrebbero entrambi un’occasione straordinaria da sfruttare.

Il primo colpo del Napoli deve essere Osimhen perché poi gli altri calciatori si possono sostituire. Credo che Italiano farà di tutto per sciogliere il contratto con Commisso perché sa che il treno Napoli passa solo una volta. De Laurentiis e Commisso sono due uomini di principio e forse ribadiranno le loro posizioni.Magari tornasse Sarri a Napoli! Con i suoi 91 punti, record imbattuto.

Nonostante tutto, nonostante abbia allenato la Juventus, Sarri ha un buon rapporto col pubblico, è nel cuore dei napoletani e credo anche in quello di De Laurentiis. Se ci fosse l’opportunità, riprenderei Sarri subito.L’unico vero scandalo è che in queste 3 finali non ci sia il Napoli che ha offerto il calcio più bello. Ho visto il Chelsea di Di Matteo alzare la coppa, pensate se non potesse alzarla anche il Napoli“.