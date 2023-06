Baiano: “Al Napoli possono dire di sì 240 allenatori! Su Italiano…”

Ciccio Baiano, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di ‘Forza Napoli Sempre’:

“Secondo me De Laurentiis ha già in mente chi prendere come allenatore. Io credo che in una piazza come Napoli non 120 ma 240 allenatori possano dire di sì ad una telefonata del presidente. Poi è chiaro che quando vai a parlare con De Laurentiis le cose cambiano perché se un presidente ti dice che vuole vincere la Champions ti ha già ucciso. Il gol che ha preso ieri sera la Fiorentina al 90’ grida vendetta anche se è già successo in Coppa Italia.

Sono due partite che la Fiorentina meritava di vincere e invece le ha perse. Prendendo sempre gli stessi gol, a difesa schierata. E secondo me non è un problema di allenatore ma di capacità di giocatori. Per cui non possiamo dire che dopo la sconfitta di ieri Italiano non può più venire a Napoli. La giocata che ieri sera ha fatto Bowen la fa anche la mattina quando scende dal letto e sono sicuro che Italiano ai suoi glielo avrà detto un milione di volte.