Spezia/Verona, il Sassuolo dice sì “liberandosi” dai costi di eventuali danni

Come noto, Spezia/Verona, spareggio per evitare la retrocessione in Serie B, doveva giocarsi ad Udine, con il rischio, segnalato anche dalla Polizia, di possibili incontri/scontri fra le tifoserie in autostrada. Adesso, la sede è quella del Mapei Stadium. Scrive la Gazzetta: “La partita che nessuno voleva ospitare si giocherà a Reggio Emilia domenica alle 20,45. Contrordine, quindi: niente Dacia Arena di Udine, come era filtrato lunedì sera dalla Lega Serie A. E’ la decisione più logica, ma arrivarci non è stato semplice. Dei quattro stadi che avevano concesso la disponibilità, due (Firenze e Lecce) erano stati scartati per motivi diversi. Udine era la carta di riserva, il classico piano B nel caso in cui fosse saltata la possibilità di giocare a Reggio Emilia”. C ‘è da dire che all’ inizio, anche la società neroverde aveva rifiutato di ospitare la partita, per il timore di dover sostenere i costi di eventuali danni all’impianto, ma le due società in questione “hanno accettato di pagare interamente le spese che il Sassuolo potrebbe trovarsi ad affrontare a causa del cattivo comportamento sugli spalti”

Factory della Comunicazione