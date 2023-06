Dossena: “Arrivare dopo Spalletti sarà complicato per tutti”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore Napoli ed ex compagno di Italiano

“Italiano? Secondo me il percorso che sta facendo è giusto. Ha fatto delle ottime promozioni, si è confermato e ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina. Dal mio punto di vista arrivare dopo Spalletti sarà molto complicato per tutti anche se a Napoli con questa squadra qui si può aprire un ciclo. Italiano mette al centro del suo progetto il gioco, a Napoli è così dal Napoli di Sarri ad oggi. Ci sono tutti i presupposti per far bene.

Fa parte del mestiere di ogni allenatore capire il contesto, la città e i giocatori. Sicuramente non puoi pensare come facevi allo Spezia. La spada che avrai nella schiena è che il Napoli arriva da uno scudetto e può battersi con le top europee, quindi un pareggio non andrà vissuto come una sconfitta, ma sarà un campanellino. Per me Italiano è uno dei nomi che nel contesto Napoli ci sta. Però De Laurentiis ha sempre fatto colpi ad effetto e all’ultimo minuto ha sterzato su altri nomi.