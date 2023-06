Di Fusco: “Un peccato non festeggiare tra la gente”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, su Radio Marte: “Il nostro scudetto del 1987 fu festeggiato tra la gente. Non voglio fare polemiche, ma i tifosi meravigliosi non sono solo quelli che vanno allo stadio, ma anche gli altri che non hanno potuto applaudire i giocatori per strada. Mi dispiace per coloro i quali non sono potuti andare al Maradona, magari perché non possono permettersi il biglietto. Sarebbe stata bella la sfilata cittadina. Il futuro? E’ normale sperare nella continuità dopo risultati così importanti. Il Napoli ha avuto la forza di vincere il campionato con un mese d’anticipo. Se fossero rimasti Spalletti e Giuntoli, ci sarebbe stata la possibilità di anticipare il mercato senza fare aste. Non sappiamo ancora chi sia il sostituto di Spalletti, stesso discorso per Giuntoli. Questa resta una rosa forte anche con la partenza di qualche pezzo pregiato. Se andranno via Kim e Osimhen, verranno rimpiazzati con giocatori importanti. Al momento non sembra facile trovare un sostituto, sicuramente De Laurentiis ha alzato l’asticella troppo presto parlando di Champions League, ma onestamente credo sia difficile rifiutare un Napoli del genere”.

