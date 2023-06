Osimhen: “Questo è uno dei momenti più felici della mia vita, grazie al sostegno incredibile dei tifosi del Napoli”

Il bomber del Napoli, Victor Osimhen, ha pubblicato un post per celebrare lo scudetto sul proprio account Twitter:

“Questo è uno dei momenti più felici della mia vita, siamo i CAMPIONI SCUDETTO!! Questo risultato mi riempie di orgoglio e di gioia, e non avremmo potuto farlo senza il sostegno incrollabile dei nostri allenatori e degli incredibili tifosi del Napoli. Questa vittoria appartiene a tutti noi! Il viaggio verso questa grande vittoria non è sempre stato tranquillo, ma sono stati gli alti e bassi che ci hanno reso i campioni che siamo oggi! Abbiamo trasformato ogni momento di avversità, battute d’arresto e dure sconfitte in più motivazione, fame e determinazione per continuare a combattere duramente. I fan ci hanno sollevato, hanno continuato a incoraggiarci e a ricordarci la grandezza che eravamo in grado di raggiungere.

Non solo, sono emerso come il miglior attaccante della stagione di Serie A 2022-2023, il che fa di me il primo giocatore africano in assoluto a vincere la Scarpa d’Oro nella storia del campionato e il primo giocatore a coniugare questo traguardo con lo Scudetto dal 2009. Questo mi dà tanta gioia e sono incredibilmente onorato di aver raggiunto questi obiettivi. Ai miei fan in tutto il mondo, vi vedo tutti! Il supporto, le motivazioni e l’amore, sono super grato. Tutti voi mi avete sempre onorato e sono orgoglioso di essere nigeriano. Grazie per il viaggio indimenticabile. Dio è il più grande”.