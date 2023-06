Serie A, 38esima Giornata: Milan-H.Verona 3-1 e Roma-Spezia 2-1

Nell’ultima giornata di campionato, le partite delle ore 21.00, riservano reti ed emozioni. Nell’inedito derby lombardo di Serie A tra Atalanta e Monza vede gli Orobici imporsi per 5-2, conquistando così il pass per l’Europa League, classificandosi al 5° posto; per i Brianzoli la sconfitta non scalfisce la bella stagione disputata al debutto nella massima categoria. Nel Salento va in scena una sfida dal sapore di fine stagione dove il Lecce festeggia la salvezza matematica mentre il Bologna coltiva qualche speranza di qualificazione europea; alla fine gli ospiti s’impongono per 3-2 ma l’Europa è un sogno destinato a restar tale, solo un “miracolo”sportivo ed extra potrebbe ribaltare la classifica, per i salentini era già tutto archiviato, mancava solo la festa in casa. In Friuli, in palio solo l’onore, tra l’Udinese e la Juventus; gli uomini di Sottil erano chiamati a chiudere degnamente il campionato con una vittoria di prestigio mentre Allegri doveva chiudere centrando la minima qualificazione europea; alla fine, il campionato si conclude di corto muso, come d’altronde lo è una qualificazione in Conference League, a meno di soprese di Ceferin. Ma il clou della serata era rappresentato dalla doppia sfida salvezza a distanza, con lo Spezia impegnato all’Olimpico di Roma contro i giallorossi di Mourinho reduci dalla delusione europea ma desiderosi di onorare il suo pubblico con un’altra qualificazione in Europae League. Dall’altra parte dell’Italia, al Meazza il Verona cerca la salvezza contro il Milan, in cerca solo di una nobile chiusura. Alla fine, i due padroni di casa, pur fra tante difficoltà s’impongono rispettivamente per 2-1 contro lo Spezia e per 3-1 contro gli Scaligeri, rinviando il discorso per l’ultimo posto disponibile in Serie A, nello spareggio salvezza. Di seguito il tabellino di queste due sfide.

Milan vs Hellas Verona 3-1

Marcatori: 47’p.t. Giroud (Rig.), 71′ Faraoni, 85′ e 90′ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan (87′ Mirante); Calabria (85′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic (71′ Pobega), Tonali; Messias (85′ Saelemaekers), Diaz (71′ De Ketelaere), Leao; Giroud. Allenatore: S.Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal (85′ Dawidowicz); Faraoni, Sulemana (85′ Abildgaard), Veloso (59′ Lazovic), Depaoli; Tameze, Ngonge (78′ Gaich); Djuric (59′ Verdi). Allenatore: M.Zaffaroni.

ARBITRO: Paolo VALERI.

AMMONITI: 49′ Magnani, 60′ Sulemana, 61′ Cabal, 76′ Depaoli, 87′ Theo.

Roma vs Spezia 2-1

Marcatori: 6′ Nikolaou, 43′ Zalewski, 91′ Dybala (Rig.).