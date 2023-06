Armani sulla maglia per il terzo scudetto: “Ciò mi rende ancora più orgoglioso è di essere parte di questa avventura”

Lo stilista Giorgio Armani, ha parlato in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno circa la collaborazione con la SSCN.

Inizio collaborazione EA7-Napoli.

“Il mio ricordo è legato, in parte, alla pandemia: in quel momento non ne eravamo ancora del tutto usciti. È stato durante la pandemia che il mio rapporto con il pubblico più ampio, non solo quello della moda, si è rinforzato. L’avvicinamento al calcio, con una squadra popolare come il Napoli, ne è stato un elemento importante direi, anzi, fondamentale. La specificità di questa collaborazione nasce forse dal fatto che in pochi luoghi come a Napoli il calcio è parte della cultura cittadina. In termini di abbigliamento, tecnico e non, quanto ho creato non differisce da altre collaborazioni, ma in termini di dialogo con la città e i suoi abitanti è unica”.

La maglia del terzo scudetto del Napoli è destinata a diventare un cult.

“Lo so, e ciò mi rende ancora più orgoglioso di essere parte di questa avventura. Che la maglia diventi oggetto di un simile processo di appropriazione è segno che è parte profonda della cultura popolare. In questo senso, per tornare a quanto dicevamo prima, diventa anch’essa davvero senza tempo. La maglia del terzo Scudetto sarà col tricolore sul petto”.