Venerato, Rai: “Il primo nome sondato da De Laurentiis è stato quello di Gasperini”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Ci sono novità su quel che è, ormai, il toto allenatore per la panchina azzurra?

“Su questo argomento è necessario essere molto seri, i numeri al lotto li lascio a qualcun altro… De Laurentiis ha detto di aver contattato dieci allenatori. Va considerato che il club campione d’Italia fa gola a molti procuratori. Il primo nome sondato è stato quello di Gasperini, ma chi era vicino al presidente gli ha fatto capire le complicazioni tattiche che l’arrivo di Gian Piero avrebbe decretato. Soprattutto, il ruolo di Lobotka in un centrocampo a due e quello di Di Lorenzo come quinto di difesa. Man mano che passano i giorni credo che il presidente, tuttavia, si sia fatto un’idea. Saranno cruciali i giorni dopo la finale di Conference League, il cui risultato non inficerà in alcun modo sulla trattativa. È noto l’interesse del patron azzurro per Vincenzo Italiano. Andrà trovata la quadra con Commisso, e forse un gentlemen agreement. ADL non scipperebbe mai il tecnico al presidente Viola e scavalcando la sua autorità. Italiano ritengo sia un tecnico già pronto al salto definitivo in un club importante come il Napoli. Il piano A, come già anticipato, era Luis Enrique. Sappiamo tutti come sia finita. Il problema non erano Tottenham o Psg, quanto piuttosto la competitività. Conte, invece, è stata solo una boutade giornalistica, ADL non l’ha mai cercato. Pecchia e Benitez, come ho già detto, è solo una voce di mercato che non trova riscontri. Sono sondati i profili di Conceicao e Thiago Motta, con il procuratore del tecnico italo-brasiliano non ancora contattato dalla dirigenza partenopea. Questo, assieme alla clausola dell’allenatore portoghese, mi fa protendere verso Italiano. D’altronde, le metodologie, il modulo e l’idea di calcio di Conceicao non si sposano con i dettami della squadra azzurra”.