Rinnovi – Kvara almeno un altro anno, Zielinski pronto a trattare

La lista di cose da fare è lunga: prima l’allenatore, poi (probabilmente) il direttore sportivo, e poi i rinforzi. Ma di mezzo c’è un passo importante: quello dei rinnovi. E di pochi giorni fa l’ufficializzazione di quello di Amir Rrhamani, ma non finisce qui. Restano in agenda altre situazioni, che probabilmente continua ad approfondire il ds Cristiano Giuntoli, nonostante le voci di addio e un assai probabile confronto con De Larentiis sulla possibile risoluzione del contratto. Ci sarebbero tre situazioni in agenda: riguardano, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Zielinski: scritte in ordine di difficoltà. Col georgiano ci sarebbe già l’accordo: pronto un rinnovo per un altro anno, quindi fino al 2028. Stipendio più che raddoppiato. L’attaccante guadagnerà 2.5 milioni a stagione (oggi è fermo a 1.2 circa) e nessuna clausola rescissoria. Kvara vuole rimanere perché ritiene che Napoli sia la squadra giusta per la sua crescita, anche se il padre (che è di fatto il suo agente, la parte burocratica è affidata a dei legali) afferma ormai liberamente che suo figlio sogna di giocare nel Real Madrid. Il papà dell’attaccante ha anche incontrato Giuntoli e De Laurentiis nelle scorse settimane: nessun dubbio sulla conferma, almeno per la prossima stagione. La firma dovrebbe arrivare a breve, forse in tempo per il suo matrimonio, il prossimo mese. Anche con Giovanni Di Lorenzo la trattativa è in atto: il capitano ha un contratto fino al 2026, con ingaggio di 2.4 milioni. Si lavora per prolungarlo di due anni, fino al 2028, con uno stipendio di 2.8 milioni. Quindi una piccola deroga al salary cap per gli indubbi meriti di un giocatore diventato un top player in maglia azzurra. E poi c’è Piotr Zielinski: il polacco è in scadenza nel 2024. Ha uno stipendio altissimo: guadagna più di 4 milioni di euro a stagione. In questo caso niente deroghe: se vorrà restare deve necessariamente abbassarsi lo stipendio. A sorpresa è arrivata l’apertura del calciatore: forse non avendo particolari offerte preferisce legarsi al Napoli, anche a costo di guadagnare di meno. Da capire che tipo di proposta accetterebbe, ma il club azzurro sarebbe comunque pronto a imbastire la trattativa.

G. Scotto, Il Roma