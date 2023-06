Dossena sul nuovo allenatore: “Non è il modulo il problema, le squadre avevano preso le misure al Napoli”

Giuseppe Dossena, ex centrocampista di Torino e Sampdoria, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: “L’addio di Spalletti e Giuntoli? Non me l’aspettavo ma ci può stare, ci sono i rapporti che non conosco tra allenatore e ds, i rapporti con la società, la separazione sta nella logica delle cose, basta che quando ci si divide lo si faccia da persone adulte, in questo caso bisogna avere il rispetto dei tifosi. Nuovo allenatore? Non è il modulo che mette in condizione la squadra di essere propositiva, sono gli atteggiamenti, le persone, non è necessario restare inchiodati a quel modo di giocare, anche perchè il Napoli, benché avesse vinto il campionato già da mesi, nell’ultimo periodo ha fatto un po’ di fatica, gli avversari avevano un po’ preso le contromisure alla squadra azzurra. Le eventuali cessioni Kim ed Osimhen? Oggi i club italiani non hanno difese, bisogna avere bravura e fortuna per trovare altre soluzioni, a Napoli ci sono gli ingredienti per fare bene, sotto questo aspetto il club ha le carte in regola per essere sempre competitivo. D’altro canto, il Napoli ha vinto lo scudetto facendo quest’anno un grande mercato dopo aver operato cessioni eccellenti. Insomma, bisogna essere bravi a fare le scelte in sede di campagna acquisti“.

