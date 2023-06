La rabbia di Mourinho per la finale persa: la medaglia lanciata sugli spalti e gli insulti a Taylor

La prima finale persa in Europa gli ha fatto male e José Mourinho ha sfogato la sua rabbia e delusione nel dopo partita a Budapest. Il tecnico della Roma ha incrociato la squadra arbitrale nel parcheggio sotterraneo della Puskas Arena e si è scagliato contro l’arbitro Taylor, colpevole soprattutto di non aver assegnato un rigore ai giallorossi per fallo di mano in area del Siviglia. Mourinho ha usato parole pesanti nei confronti del tecnico britannico, che stava salendo sul minibus riservato ai direttori di gara, pur cercando di contenersi per evitare di incappare in pesanti sanzioni da parte della Uefa.

In precedenza, lo Special One si era reso protagonista di un altro gesto istintivo appena conclusa la cerimonia di premiazione. Mou ha infatti lanciato la medaglia del secondo posto in tribuna, dove è stata raccolta da un bambino, come dimostra una foto dal campo. Non certo con rabbia, ma comunque a dimostrazione di uno stato d’animo poco sereno per una sconfitta che probabilmente vorrebbe cancellare al più presto. Questo è quanto riportato da SportMediaset