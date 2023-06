Gigi Cagni: “Allenare il Napoli è per allenatori forti”

Nel corso del programma radiofonico “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’ex allenatore Luigi Cagni che su Luciano Spalletti e sul futuro del Napoli, così si è espresso: “Allenare il Napoli non deve essere un problema per gli allenatori con la personalità giusta, cogliendo al volo tale opportunità. La perdita di Spalletti verrà valutata col tempo, certo se non era più in grado di dare il massimo dopo due anni logoranti, dediti solo ed esclusivamente al Napoli, è giusto che abbia lasciato, pur rappresentando il top in Europa. Sulla decisione di Luciano avrà pesato pure la possibilità che in caso di annata negativa, tutti avrebbero dimenticato i meriti di quest’anno. Per il dopo, pur stimando Italiano che con me, ha esordito in Seria A, ci vuole un allenatore esperto e su questo ADL, ne è consapevole. In ultimo non tralasciamo il destino di Giuntoli, altro artefice della crescita del Napoli”.

Factory della Comunicazione

Fonte Radio Punto Nuovo.