Dott. Canonico (SSCN): “Lozano? Se tutto procede per il meglio lo avremo in gruppo per i ritiri”

Il dott. Raffaele Canonico, medico sociale della SSCN, ha parlato oggi ai microfoni di Radio KKNapoli.

“Il nostro è un lavoro d’equipe, fatto da tutti e quindi volevo ringraziare personalmente tutto il mio staff, che non viene da fuori ma è tutto del territorio e questa è un’altra bella cosa. Quant’è difficile rendere omogeneo un gruppo internazionale come quello del Napoli? E’ un lavoro che parte dal primo giorno di test, all’atto dell’acquisto del giocatore. Lì c’è il primo interscambio di conoscenze e informazioni sulle mie abitudini e le loro metodologie di prevenzione. Il primo ostacolo può essere la lingua, ma per fortuna l’inglese ci aiuta nell’avere subito un approccio diretto. La bravura sta pure nel non imporre le proprie conoscenze, ma cercare di adattarci e portare poi i calciatori verso le nostre metodologie. Parliamo di grandi atleti, super professionisti, loro in primis sono alla ricerca delle miglior cose per performare al top.

“Come sta Lozano? Procede bene. Ha avuto un infortunio simile a quello di Demme due anni fa in Trentino ad Olivera l’anno scorso, abbiamo optato per una terapia conservativa, se tutto procede per il meglio lo avremo in gruppo per i ritiri”.