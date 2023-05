Pugno duro della UEFA contro la Juve, a metà giugno la sentenza dell’organo internazionale

Sembra che il patteggiamento chiesto dalla Juve alla Figc per cui ha ottenuto una multa e nessuna penalizzazione in termini di punti, non basti alla Juve, non è sicuro infatti che giocherà le Coppe Europee, perchè ora il testimone passa alla UEFA, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Il club è sotto inchiesta per violazione del Fair play. E lo spettro di sanzioni è ampio, dall’ammenda all’esclusione dalle coppe. La Juve è sotto inchiesta per il Fair play dal 1° dicembre, per verificare se abbia violato le regole e l’accordo raggiunto con Nyon a settembre. Il patteggiamento sugli stipendi non incide sulle indagini Uefa, anche se patteggiare è un po’ ammettere. Le indagini Uefa sono indipendenti. Il vero effetto concreto è che adesso Nyon non può permettersi tempi lunghi: a fine agosto si giocano i playoff di Conference e ci sono i sorteggi delle coppe. Quindi è necessaria una decisione, per capire se sarà iscritta la Juve o subentrerà l’ottava della Serie A”.

Factory della Comunicazione

“L’organo di controllo dovrebbe dare una sentenza entro metà giugno. Il -10 della prima sentenza e il patteggiamento significano che qualche violazione c’è stata. La sanzione dipende da due fattori: l’entità dello sforamento e il dolo eventuale”.

“Al discorso giuridico in senso stretto va aggiunta la questione politica della Superlega. A giugno niente sentenza della Corte Ue. Se i giudici non ce la fanno per luglio, se ne parla da fine agosto in poi. Se la Corte confermasse il parere dell’Avvocato generale Rantos, tutti potrebbero organizzarsi una Superlega incompatibile però con la Champions. Non sarebbe quindi l’Uefa a cacciare Juve, Real e Barça dalle coppe, ma l’Ue. Sarebbe un giorno triste per il calcio. La strada più semplice per la Juve è rinnegare la Superlega. Non è che l’Uefa aumenterà le sanzioni perché la Juve è una ribelle. Ma si può presumere che aiuterà in tutti i modi possibili un club “figliol prodigo”. Tocca ora ai bianconeri scegliere la strategia. Al momento prevale la strada dell’intransigenza, nella presumibile speranza che i giudici Ue stravolgano il parere dell’Avvocato generale. Se però non succede, si fa dura”.