Gaetano D’Agostino – “Attenzione Napoli, così s’inizia da capo”

Su “1 Football Station”, programma radiofonico condotta da Luca Cerchione e in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Udinese e Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: “L’anno sabbatico del tecnico non capisco da cosa scaturisca se da una questione tecnica o da incomprensioni fra l’allenatore stesso ed il presidente. Non è il massimo per un ciclo che iniziava a dare i suoi frutti, essendo ora costretti ad iniziare da capo; certo che, ad oggi, non c’è un allenatore capace di raccogliere tale eredità, chiunque accetterà sarà chiamato a vincere. Ci sono due categorie di giocatori: una per vincere ed un’altra per salvarsi. Beto, designato come erede di Osimhen, fino ad ora ha sempre lottato per salvarsi in una piazza come Udine, confrontarsi in una realtà diversa come quella di Napoli è tutta un’altra storia, dovrebbe dimostrare di saper reggere a quel tipo di pressioni. Discorso simile per l’eventuale sostituto di Kim, dove il sudcoreano ha dimostrato di essere un difensore top, raccogliendo la pesante eredità di Koulibaly. Un difensore del livello di Kim sarebbe semplicemente uno dei top del ruolo con una valutazione elevatissima e concrete possibilità che il club di appartenenza non acconsenti alla sua cessione”.

