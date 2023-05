Ferrero dice addio alla Sampdoria: “Non accetterò più insulti: sono felice, l’ho fatto per la gente”

La Sampdoria cambia proprietà, il club è stato ceduto a Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

Il presidente Massimo Ferrero saluta così il suo, ormai, ex club, a Telenord: “Posso confermare: la Samp è di Radrizzani e Manfredi. Non è stata una trattativa: ci hanno portato a ragionare col cuore, perché non prendo soldi, non prenderò niente. Non accetterò più insulti: sono felice, l’ho fatto per la gente, per quella parte di tifoseria che non mi insultava”

“Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non ‘tocco palla’ con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo – ha concluso Ferrero – che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio”.