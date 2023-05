Dal Portogallo: Sergio Conceiçao poco convinto del Napoli

Per gli allenatori internazionali, la meta Napoli non sembra essere molto ambita. Più di un dubbio sembra invadere il pensiero di Luis Enrique e, in ultimo, Sergio Conceiçao. Secondo quanto riporta il quotidiano “Mais Futebol”, il tecnico del Porto, avrebbe rinviato ogni discorso dopo la finale della Taça do Portugal. Detto questo, l’ipotesi Napoli non lo stuzzicherebbe troppo, dato che ambisce a fare un passo in avanti in carriera, approdando in un club più blasonato, credendo che nelle prossime settimane arriveranno offerte concrete in tal senso. Secondo i giornalisti portoghesi, Napoli rappresenterebbe un salto nel vuoto e un rischio di carriera per un club tornato alla vittoria dopo 33 anni in uno scenario come quello italiano, con altri club più attrezzati e più abituati a vincere. Un’ulteriore complicazione è rappresentata dalla clausola di 18 milioni di Euro che in presenza di certe condizioni, potrebbe scendere a 15, essendo pur sempre un’enormità per un tecnico, comunque, emergente.

Factory della Comunicazione

Fonte Mais Futebol, Radio Kiss Kiss Napoli.