CdS – Giuntoli vorrebbe chiedere le dimissioni, senza certezza che De Laurentiis le accetterà

Altra questione, oltre a quella dell’allenatore, dopo l’addio di Spalletti, per i Napoli è quella di trovare un direttore sportivo all’altezza di Giuntoli, che ha fatto capire a chiare lettere che il suo futuro non sarà in azzurro. Oggi il Corriere dello Sport scrive in merito: “”Il flirt con la Juve è stato sdoganato anche da Torino, non è mica un segreto, ma De Laurentiis almeno in questo momento non ha alcuna intenzione di liberarlo. Di lasciarlo andare. Per giunta alla Juventus. La questione – delicatissima – sarà ovviamente oggetto di un incontro in agenda dopo la partita con la Samp: la prossima settimana. Il giorno non è ancora definito, ma considerando che la tournée in Corea è ufficiosamente saltata e tutti stanno organizzando vacanze e trasferimenti in Nazionale, da lunedì ogni momento sarà una possibile occasione per il confronto. Un faccia a faccia molto atteso perché nessuno ha poi troppo tempo a disposizione e tutti hanno l’esigenza di programmare il futuro. Il Napoli come la Juventus. E se alla fine non si troverà un punto d’incontro, non è escluso che Giuntoli opti per la soluzione-Spalletti: le dimissioni. Senza alcuna certezza che De Laurentiis le accetti, ovviamente”.

