Bucchi, all.: “Italiano? Un tecnico che può fare bene in una piazza come Napoli”

Christian Bucchi, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. : “Il profilo per il dopo-Spalletti? Dipende molto dalla strategia che ha in mente la società, tenendo conto che deve anche sostituire il ds Giuntoli. Italiano è un allenatore preparato, propone un calcio offensivo come quello di Spalletti, non ha ancora allenato una squadra in lotta per lo scudetto o impegnata in Champions League ma non sarebbe una vera e propria scommessa ma un tecnico che può fare bene in una piazza come Napoli. Se poi invece il club intende alzare ulteriormente l’asticella allora forse c’è bisogno di un allenatore con maggiore esperienza internazionale. De Zerbi? Sono amico di Roberto, abbiamo giocato insieme a Napoli. Sono stato con lui a Brighton per una settimana e ho osservato come lavora. In quell’ambiente si trova benissimo, per come l’ho visto credo si tenga stretta quella esperienza e non lascerà il Brighton perchè l’anno prossimo può completare lo splendido lavoro che sta portando avanti. Inoltre penso che se lasciasse l’attuale club resterebbe comunque in Premier League, dove può fare grandi cose da manager e da tecnico”.

Factory della Comunicazione