ADL/Giuntoli, prossimo un summit per decidere

L’attuale ds azzurro vorrebbe trovare un accordo con il patron del club partenopeo in modo da continuare la sua carriera altrove, Juventus, a quanto si dice. Per questo, l’esperto di mercato, Nicolò Schira scrive di un “prossimo summit” tra lui ed ADL.

“Atteso nei prossimi giorni un incontro tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis per cercare di raggiungere un accordo per la rescissione del contratto, in scadenza nel 2024. Il ds considera conclusa la sua era al Napoli. La Juventus lo sta aspettando”.

Expected a meeting in the next days between Cristiano #Giuntoli and Aurelio #DeLaurentiis to try to reach an agreement for the termination of the contract, which expires in 2024. The sports director considers his era at #Napoli over. #Juventus are waiting for him… #transfers https://t.co/bOK7dq6zNX

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2023