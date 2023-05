Antonello Valentini: “Napoli in crescita, Luis Enrique profilo ideale”

Su “1 Football Club”, programma radiofonico condotta da Luca Cerchione e in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale F.I.G.C., di seguito le sue dichiarazioni: sulla Juventus? “Fare previsioni è difficile, si procede su un sentiero minato. Però è giusto che chi sbaglia, debba pagare. Si prospetta la facoltà di poter usufruire di un istituto giuridico quale il patteggiamento che come scenario non è da rinnegare. Si tratta pur sempre di un’ammissione di colpevolezza dove la Juventus cerca di limitare i danni, ricordandoci che quattro dirigenti della società sono stati già condannati in via definitiva”. Sul Napoli senza Spalletti e Giuntoli? “Il trionfo del Napoli ha fatto gioire anche me da uomo del sud. De Laurentiis ha spiegato benissimo la situazione che riguarda Spalletti e la sua scelta di ricorrere all’anno sabbatico. Giuntoli, dopo otto anni, afferma di volersi confrontare altrove. Sono scelte legittime di due professionisti esemplari”. Luis Enrique è l’allenatore giusto per il Napoli? “Sono un suo estimatore. In Italia, l’abbiamo prima maltrattato in campo, nei mondiali ad USA 94, poi in panchina a Roma dove non fece bene. Mi auguro che il Napoli trovi un profilo di spessore per proseguire quel percorso di crescita iniziato in questi anni”.

Factory della Comunicazione

Fonte 1 Station Radio