Napoli-Sampdoria, biglietti in vendita dalle 15: curve inferiori a 5 euro

I biglietti per la sfida tra Napoli e Sampdoria, in programma il 4 giugno 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di lunedì 29 maggio 2023. In attesa delle decisioni da parte delle autorità competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella regione Liguria, salvo i possessori di fidelity card della SSC Napoli. Si comunica che, al termine della partita, avranno luogo la cerimonia di premiazione della squadra per la conquista del Campionato Italiano Serie A Tim 2022/2023 oltre ad un evento di intrattenimento e celebrazione. Al fine di consentire a tutto il pubblico la migliore visione della premiazione e del successivo evento, il Club provvederà ad installare, lungo la pista d’atletica di pertinenza del campo da giuoco, alcuni maxischermi. IL CLUB AVVERTE I TIFOSI CHE INTENDANO ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA PARTITA, CHE LA INSTALLAZIONE DEI MAXISCHERMI AVRÀ LUOGO PRIMA DELL’INIZIO DELLA DISPUTA DELLA GARA E CHE PERTANTO LA VISIBILITÀ DEL CAMPO E DELLE FASI DI GIOCO, IN PARTICOLAR MODO DAI SETTORI DELL’ANELLO INFERIORE DELLO STADIO, POTRÀ RISULTARE SENSIBILMENTE LIMITATA. In considerazione di quanto sopra precisato e tenuto conto che, in ogni caso, la partita sarà integralmente trasmessa sui maxischermi sopraindicati, si richiama l’attenzione sui prezzi di acquisto dei tagliandi validi per i settori inferiori dello Stadio, nella cui determinazione si è tenuto conto della sensibile limitazione della abituale visibilità.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 100,00

Distinti superiori € 70,00

Curve superiori € 35,00

Curve inferiori € 5,00

Questi i prezzi della Tribuna Family

Adulti € 15,00

Under 12 € 5,00

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

– on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity.

– presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card) ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio è indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido – che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

VENDITA PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI

I posti riservati ad utenti diversamente abili sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15.00 di lunedì 29 maggio 2023. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-diversamente-abili/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone (https://promozioni.ticketone.it/event/it/48515/90600215/napoli-vs-sampdoria-serie-a-tim).

