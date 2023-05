“Ci hanno chiamati terroni colerosi, i bambini piangevano”. La testimonianza shock di un tifoso del Napoli

Ieri è andata in scena Bologna-Napoli, penultima giornata di Serie A terminata con il punteggio finale di 2-2. Sia prima che dopo il fischio d’inizio, ci sono stati degli episodi vergognosi all’esterno del Dall’Ara che hanno coinvolto i tifosi azzurri.

Factory della Comunicazione

Un sostenitore del Napoli, che ha preferito mantenere l’anonimato, ai microfoni di ‘SerieANews.com’ ha raccontato un episodio del quale è stato protagonista:

“Eravamo in città per la partita. Avevamo parcheggiato, con i miei amici, l’auto in una zona tranquilla. Non sapendo dove fosse di preciso il Settore Ospiti, ci siamo diretti verso la Curva. Improvvisamente da un viale sbucano 30-40 tifosi del Bologna. Ci vengono incontro con bandiere e cinture. Ci accerchiano e ci siamo visti saltare addosso. Ci hanno chiamati ‘terroni’, ‘scimmie’, ‘colerosi’. Ci rubavano bandiere, sciarpe.

Ci ripetevano se avessimo qualcosa da rispondere loro, perché volevano uno scontro. Eravamo in minoranza. Non avremmo potuto difenderci, quindi siamo andati via in fretta. Non abbiamo avuto nemmeno un graffio, fortunatamente; ma non so come sia stato possibile.