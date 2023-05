Sarà un Dallara a tinte azzurre grazie anche all’iniziativa del NCB

Bologna-Napoli sarà l’ultima dell’anno, almeno in trasferta. E allora via all’invasione: l’ennesima di questa lunga stagione, in un territorio martoriato negli ultimi giorni ma anche riconosciuto da sempre come feudo di tanti napoletani non residenti in città. La squadra di Luciano Spalletti si ritroverà al Dall’Ara domenica, uno stadio azzurro per metà con oltre diecimila napoletani attesi, tifosi che hanno subito risposto presente riversandosi nelle ultime ore alla ricerca dei biglietti. Saranno presenti in ogni settore dello stadio bolognese – in quella che da sempre è una delle trasferte preferite dei tifosi azzurri in giro per il Paese – anche spalla a spalla con i colleghi rossoblu, che pure vorranno concludere al meglio l’annata in casa: nessun napoletano – soprattutto i residenti nel nord Italia – vuole perdersi “the last dance” della squadra che ha appena vinto lo scudetto in giro per l’Italia e prima della grande festa finale, in quella che potrebbe anche essere l’ultima trasferta di Luciano Spalletti insieme con il suo pubblico.Non mancherà l’attenzione verso la grave alluvione che negli ultimi giorni ha colpito la comunità dell’Emilia Romagna: il Napoli Club Bologna – sempre tra i più impegnati lontano da Napoli – nell’ambito della seconda edizione del “Premio per l’Impegno Civile”, darà il via a una raccolta fondi, il cui ricavato sarà poi devoluto per intero alla Regione Emilia Romagna per l’emergenza vissuta. La festa scudetto di domani – con il concerto finale di Tommaso Primo – sarà l’occasione giusta per celebrare la grande stagione degli azzurri prima della partita del Dall’Ara ma anche l’opportunità di tendere la mano alla popolazione duramente colpita. Fonte: Il Mattino

