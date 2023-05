La Juve blocca lo scherzo social degli Youtuber

Era nato tutto per gioco. Uno scherzo dei loro. Una candid camera targata “The Show”, un duo di YouTuber (Alessio Stigliano e Alessandro Tenace) che da oltre 3 anni hanno messo insieme un canale da 4 milioni di iscritti. Perché tra i loro format c’è anche quello del «detto, fatto» e allora a precisa richiesta di un fan «Invadete uno Juve store con 20 Osimhen», i The Show non si sono tirati indietro. Detto, fatto: appunto. Si sono messi in marcia verso lo store della Juventus di Milano con 20 comparse travestite da Osimhen: dalla maglietta azzurra del Napoli fino alla mascherina protettiva che è diventata caratteristica del bomber nigeriano. Tutto ripreso come sempre dalle telecamere che documentano le loro imprese. Una volta arrivati all’interno del negozio, gli attori hanno chiesto se fosse stato possibile acquistare una maglietta della Juventus con lo scudetto sul petto. Il personale – sorprese ma anche divertito – ha riposto negativamente, e a quel punto «gli Osimhen» hanno iniziato a cantare «Siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi». Tutto fino a quando il manager del negozio non gli ha chiesto di uscire e di interrompere le riprese.

I The Show sono stati invitati a contattare l’ufficio stampa del club bianconero per chiedere l’autorizzazione alla messa in onda delle immagini, salvo poi ricevere il no definitivo direttamente dai legali della Juve. Nel mentre, il manager del negozio di Milano ha anche chiamato la Polizia, che dopo un controllo dei documenti non ha rilevato alcun illecito e li ha lasciati andare anche tra i sorrisi.

A rivelare come siano andati i fatti sono stati proprio i The Show (che per altro sono di Milano e non sono tifosi del Napoli) tramite il loro canale YouTube, dove hanno pubblicato il video censurato spiegando dell’intervento a gamba tesa da parte della Juventus.

Fonte: Il Mattino