Il calcio italiano sembra essersi ripreso nel migliore dei modi nell’ambito della stagione

2022/2023, grazie ai piazzamenti importanti delle italiane in Europa e, soprattutto, grazie

alla grande qualità offerta dalle formazioni in diversi ambiti. Un errore che si compie molto

spesso, però, è quello di sottovalutare quanto importante sia un allenatore per le sorti di una

squadra. Per questo motivo, vale la pena specificare quali siano i migliori allenatori italiani

attuali, guardando soprattutto agli ultimi risultati dell’anno.

Luciano Spalletti

Il primo tra i migliori allenatori italiani attuali non può che essere Luciano Spalletti. Il tecnico

del Napoli è riuscito a vincere uno storico scudetto con la formazione partenopea, il terzo

nella storia di una squadra che era riuscita a vincere soltanto nel 1987 e nel 1990, con

Diego Armando Maradona. Nel corso della sua carriera, Spalletti è stato molto sfortunato

con squadre e risultati, nonostante una qualità che è sempre stata sotto gli occhi di tutti.

In grado di riportare l’Inter in Champions League per due anni consecutivi e di realizzare

stagioni straordinarie con la Roma, Spalletti ha dominato anche in Russia con lo Zenit, per

poi ottenere la consacrazione definitiva con la maglia del Napoli. La domanda che tutti i

tifosi si chiedono, a questo punto, è la seguente: l’allenatore rinnoverà con la società? Per

quanto ci sia un certo scetticismo generale, per alcune testate giornalistiche come

Mondocalciomagazine.it il rinnovo dovrebbe essere a un passo: si tratterebbe di una

conferma straordinaria per i tifosi napoletani!

Roberto De Zerbi

Dopo aver realizzato ottime stagioni al Sassuolo, per De Zerbi c’era stata una prima

chiamata importante allo Shakhtar Donetsk ma, a seguito dell’inizio della guerra Russia-

Ucraina, la sua carriera è cambiata. Il Brighton, per sostituire Potter poi andato al Chelsea,

ha chiamato proprio l’allenatore che era stato corteggiato dal Bologna e che ha trovato la

sua incredibile dimensione in Premier League. Con la squadra in questione, è stato in grado

di raggiungere il piazzamento europeo con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine della

stagione, con una competizione che, per diverse giornate, l’allenatore è parso riuscire a

dominare per atteggiamento, qualità e preparazione tattica. Come già avvenuto in passato,

gli italiani in Inghilterra riescono a fare scuola.

Carlo Ancelotti

Se si parla di migliori allenatori italiani attuali, è impensabile non considerare Carlo

Ancelotti: il tecnico del Real Madrid, nonostante un 2022/2023 senza successi, è riuscito

a instaurare una nuova dinastia con la formazione madrilena, dopo aver dominato per tutta

la sua carriera e dopo essere riuscito a portare, nei Blancos, la tanto attesa decima

Champions League. A proposito di Coppa dalle grandi orecchie, la vittoria nel 2021/2022,

quando non era assolutamente favorito grazie alla presenza di alcune corazzate,

difficilmente potrà essere dimenticata.

Vincenzo Italiano

Dal mese di marzo 2023 ha fatto valere il suo calcio perfettamente, permettendo ad alcuni

giocatori, come Arthur Cabral, di rendere oltre ogni più rosea aspettativa, raggiungendo la

finale di Conference League e facendo paura a tante formazioni in campionato: Vincenzo

Italiano è un allenatore con idee fresche, gioco spettacolare e una grande qualità di gioco

che ha permesso, alla Fiorentina, di allontanarsi da quelle ultime posizioni che avevano

abituato la piazza negli ultimi anni. Se già allo Spezia aveva impressionato, alla Fiorentina

si è confermato al meglio, abituando la gente a grandi risultati.

Bonus: Thiago Motta e Raffaele Palladino

Si conclude con due allenatori interessantissimi, che faranno molto parlare di sé nei prossimi

anni e che hanno caratterizzato una grande sorpresa nella Serie A 2022/2023: due allenatori

italiani giovani e pimpanti come Thiago Motta e Raffaele Palladino, che esprimono grande

calcio e che mostrano un grande talento in ogni occasione. Il futuro del calcio italiano, grazie

a questi volti, non può che essere in buone mani.