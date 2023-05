CdS – De Laurentiis non molla Spalletti, pronta una maxi-offerta per il tecnico

E’ tutto ancora da decidere in merito al futuro del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis vorrebbe tentarlo con una maxi-offerta. “E pure De Laurentiis non lo molla: è pronto a un maxi-rilancio pur di convincerlo, forse glielo ha fatto anche già sapere. Altri due anni di contratto, a più di 4 milioni di ingaggio per fare marcia indietro, tornare sui propri passi, dimenticare eventuali faccende vissute come sgarbi (il mancato rinnovo durante la sosta, la Pec per il prolungamento, l’obiettivo della vittoria della Champions urlata ai quattro venti) e restare sulla panchina del Napoli. Indifferente non è rimasto, ma c’è poco da fare: ha deciso di andare via (ma lo ha fatto a gennaio, non certo adesso), ha deciso di non ascoltare più De Laurentiis che pure non aspetta altro che un segnale per tornare ad abbracciarlo”.

