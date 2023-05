Napoli e Milan si sfidano per il “Messi kosovaro”: viene dal Lille

Milan e Napoli si sfidano sul mercato per il “Messi kosovaro“, Edon Zhegrova: ala destra classe 1999, gioca nel Lille e quest’anno ha messo insieme 3 gol e 4 assist in campionato in 21 presenze. Con la nazionale del Kosovo ha segnato 3 gol in 28 presenze. Non sono numeri impressionanti per un attaccante, ma ha buone doti tecniche e il costo del cartellino non è elevato: massimo 15 milioni di euro e uno stipendio di poco inferiore al milione all’anno. Zhegrova è il profilo ideale per società come Milan e Napoli che investono sui giovani e non vogliono spendere troppo sul mercato per rafforzare il reparto offensivo sulla destra, che potrebbe vedere le partenze, rispettivamente, di Messias e Lozano.

Fonte: calciomercato.it