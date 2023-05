Dossena, ex Napoli: “Thiago Motta dopo Spalletti? Ottimo tecnico”

Andrea Dossena, allenatore ed ex azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Chi dopo Spalletti? Luis Enrique sarebbe il colpo più adeguato, immagino che il presidente voglia anche un “nome” oltre al grande allenatore. Ricordo perfettamente che quando prese Ancelotti per sostituire Sarri affermò che lo prese anche perché doveva mettersi al riparo da facili critiche per la scelta. A maggior ragione farà adesso, perché il Napoli è campione d’Italia. Thiago Motta? Ottimo tecnico, sta facendo molto bene, propone un calcio piacevole, intenso, valorizza i calciatori e i giovani, ha conoscenza del calcio in maniera importante ma affidarsi a lui forse sarebbe un po’ rischioso. Non sarebbe una scommessa ma non darebbe le garanzie che uno come Luis Enrique o Conte, per dire, potrebbero dare all’attuale Napoli, per la dimensione che ha assunto. Di certo credo che debba venire un allenatore che non stravolgerà il lavoro di Spalletti, solo un folle lo farebbe. È chiaro che un nuovo tecnico è giusto che proponga le sue idee, ma nel solco di quello che già c’è. Se sogno di allenare un giorno il Napoli? È ovvio, come da calciatore speravo di arrivare in A così da tecnico spero di dirigere un top club come il Napoli. In più ho tanti affetti e sono stato benissimo da calciatore, quindi…”

