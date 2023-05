Taormina, Il Mattino: “De Laurentiis e Chiavelli sono due figure fondamentali per il futuro del Napoli”

“De Laurentiis e Chiavelli sono due figure fondamentali per il futuro del Napoli e, al di là dei possibili addii, saranno loro a presiedere e blindare il Napoli della prossima stagione. Normalizzatore alla Bigon, allenatore da 4-3-3 o un allenatore in discontinuità tattica? De Laurentiis ha sempre immaginato il tridente in attacco e tutte le scelte andranno in questo senso. Partiamo da un Napoli fortissimo, che non verrà smembrato quest’estate, al di là dei probabili addii di Kim e Osimhen. Il lavoro di Spalletti non sarà perduto. Immagino un allenatore che abbia un’idea di gioco simile a quella di Spalletti, anche senza dover essere un profilo internazionale: Italiano mi pare uno dei candidati papabili. Margini per ripensamenti di Giuntoli o Spalletti? De Laurentiis ha sperato che Spalletti cambiasse idea fino a domenica, poi però l’allenatore ha fatto capire che il dado è tratto e non ha intenzione di proseguire con il Napoli. Il presidente è riconoscente verso l’allenatore dello scudetto, che ha regalato anche a lui il momento più alto della sua lunga gestione”.