Walter Sabatini: “Spalletti? Se andrà via, soffrirà molto: è uno molto sensibile agli umori della piazza”

Il dirigente sportivo, Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Spalletti? Non lo sento da parecchio, quindi non ho indicazioni sul suo futuro. Diciamo le cose come stanno, è un temporale su una festa all’aperto, la felicità è ancora in corso a Napoli e dispiace sia rimessa in discussione dopo quanto accaduto con l’allenatore. Sono però vicende di calcio su cui non si può intervenire, sono questioni che riguardano due persone e non so bene di cosa si tratti”.

Gli stivali di Spalletti? “Ve lo spiego io cosa significa: gli stivali servono per lavorare duro, quello che ha fatto a Napoli per tutto l’anno, è uno stakanovista e penso si riferisca a questo e non al fatto che si possa ritirare a vita bucolica. Cosa vuole fare Spalletti oggi? Io credo che sia molto affezionato alla città e alla gioia che ha dato alle persone”.

“Se andrà via, soffrirà molto: è uno molto sensibile agli umori della piazza, c’è una città in festa e lui ne sarà sicuramente toccato. Qualche riflessione la farà, ma non lo sento da tempo. Un Napoli con un allenatore che fa la difesa a tre? Nessun allenatore, per quanto bravo, può arrivare a ciò che ha fatto Spalletti quest’anno. Uno come Spalletti non si trova”.