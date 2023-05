UFFICIALE – Bologna-Napoli, biglietti in vendita da oggi

Saranno in vendita, a partire da oggi 24 maggio 2023, i biglietti per Bologna-Napoli, 37esima giornata di Serie A in programma domenica 28 maggio 2023 alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Factory della Comunicazione

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Apertura vendite ore 10:00 del 24 maggio 2023

Chiusura vendite ore 19:00 del 27 maggio 2023

Prezzo: € 35,00 più costi di prevendita

Modalità di vendita: presso i punti vendita VivaTicket (elenco rivenditori abilitati su http://bolognafc.vivaticket.it/ ) ed on line: https://www.bolognafc.it/match/bologna-napoli-6/?info=ticket

Stante le limitazioni imposte dall’Osservatorio, i residenti nella regione Campania potranno acquistare unicamente il settore ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card del Napoli.

Si ricorda che in presenza di limitazioni legate alla residenza, all’ingresso è necessario presentare un documento personale di identità IN ORIGINALE ove sia specificata la residenza; le nuova patenti o carte di identità SENZA indicazione della residenza NON SONO VALIDE, così come non sono valide fotocopie o fotografie su smartphone.

Incedibilità del titolo

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.bolognafc.it/regolamento-stadio/

Come arrivare: L’ingresso del settore ospiti è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana).

I cancelli apriranno 2 ore prima dell’inizio dell’incontro. La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e la Via Don Luigi Sturzo.

https://www.bolognafc.it/wp-content/uploads/2016/04/BFC_AvvicinamentoOspiti.pdf

Fonte SSCN