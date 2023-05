Tuttosport – De Laurentiis vorrebbe trattenere Giuntoli e Spalletti “con la forza”

Ancora in alto mare quello che sarà il futuro di Lucian Spalletti e Cristiano Giuntoli al Napoli, ma come scrive oggi Tuttosport, il presidente De Laurentiis vorrebbe trattenerli. “A De Laurentiis non resta che la strada legale, cosa che Spalletti e Giuntoli hanno messo in conto e stanno preparando non solo a difendersi, ma anche a contrattaccare. Sono in quotidiano contatto con i loro legali e se De Laurentiis studia la strada per trattenere entrambi con la forza e di non pagarli per qualche ragione imprecisata. Al massimo il patron potrebbe utilizzare la clausola di non concorrenza, così da evitare che Spalletti e Giuntoli dimettendosi, andassero a lavorare con qualche altro club. Non basta, l’allenatore ed il direttore sportivo vogliono staccarsi dal Napoli senza trattare alcuna condizione ed essere liberi di fare altre scelte per la prossima stagione. E’ questa la ragione che li sta portando ad immaginare una battaglia legale di ampie proporzioni. Duelli rusticani che potrebbero prendere corpo da lunedì 5 giugno, quando Spalletti presenterà materialmente le dimissioni a De Laurentiis che aveva utilizzato la clausola del rinnovo per un anno lo scorso 19 aprile, cioè con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 15 giugno. Poi si aprirà ufficialmente la ricerca del nuovo coach”.

