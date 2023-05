Simeone ( consigliere ): “Il 4 giugno sarà una giornata di grande festa, spettacolo al Maradona e maxi schermi in 4 piazze”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli:

“Non ci sono ancora novità per la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, perché l’amministrazione è concentrata a ultimare tutto il necessario per la festa e gli eventi in programma per la consegna del trofeo il 4 giugno. Dopo questo, invieremo la richiesta formale per avviare l’iter amministrativo: questa onorificenza se l’è meritata sul campo, Spalletti ha dimostrato di essere un napoletano a tutti gli effetti. E ricorderei che l’ultimo personaggio sportivo ad aver avuto tale onorificenza dal Comune di Napoli è stato un certo Diego Armando Maradona… Andremo avanti su questa strada e ne parleremo col Sindaco. Magari nella speranza che uno come Spalletti possa cambiare idea per quanto riguarda il proprio futuro al Napoli. È stato lui a portare di nuovo lo Scudetto a Napoli, Spalletti insieme a Giuntoli.

De Laurentiis si è limitato a fare il suo mestiere, quello del presidente. Gli eventi per il 4 giugno? Sarà una giornata di grande festa. Si farà lo spettacolo al Maradona e poi i maxi-schermi collegati dalle 4 piazze principali della città e da alcune della provincia. Senza imprevisti, dovrebbe essere proiettata anche la partita oltre che la festa. Un’ulteriore maxi-pedonalizzazione di Napoli? Non credo, verrà garantita la pedonalizzazione solo nelle aeree deputate. Verrà concordato tutto nel tavolo predisposto per l’ordine pubblico. Il giro del pullman scoperto? A Napoli sembrerebbe che nessuno vuole farla, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. I calciatori poi verranno gestiti dal Calcio Napoli”.