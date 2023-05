Franco Ceravolo, ex DS: “Sicuri che Spalletti vada via?”

Durante la trasmissione di Luca Cerchione, “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, Franco Ceravolo. Di seguito un estratto, raccolto dalla redazione de “IlSognoNelCuore.com”. Sui Campioni d’Italia: “Il Napoli ha dimostrato di essere la squadra migliore. Dopo la vittoria è anche normale che ci si conceda alle usuali voci e strategie di mercato”. Su Spalletti: “Per conoscere le motivazioni dietro certe scelte bisognerebbe essere dentro le situazioni. Certo è che Luciano ha svolto un lavoro eccezionale, potendosi godere così questo momento, avendo a disposizione del tempo per discutere del futuro. Anche perchè voi date per scontato che vada via. Quanto fatto da Spalletti rimane qualcosa d’impensabile e se dovesse lasciare, il Napoli dovrebbe orientarsi su un tecnico capace di saper gestire un ambiente tanto esigente come quello partenopeo”. Su Giuntoli: “Il Direttore Sportivo si è rivelato uno dei punti cardini di un percorso suggellato dal tricolore. Tuttavia in caso di addio, il Napoli non si farà trovare impreparata, essendo ormai una piazza ambita. Accardi ha svolto un ottimo lavoro ad Empoli, il suo profilo è equiparabile a quello di Giuntoli ma solo la prova del campo potrà dirci se sarà l’uomo giusto, dal punto di vista tecnico e gestionale”. Sulla Juventus: “Emettere la sentenza a pochi minuti dalla partita mi è sembrata una decisione alquanto discutibile ma la società bianconera, essendo tra le migliori al mondo, non si farà trascinare dagli eventi extra campo, disponendo di dirigenti già proiettati per la futura stagione. Non saprei se Allegri rimarrà sulla panchina della Juventus, certo che ha avuto il merito d’isolare la squadra da quanto accadeva fuori, non potendo disporre per infortuni di alcuni giocatori per molto tempo”.

Fonte 1 Football club su 1 Station Radio, IlSognoNelCuore.com