Fares, ex pres. Foggia: “De Zerbi è un lavoratore pazzesco, è una garanzia dal punto di vista calcistico”

Lucio Fares, ex presidente del Foggia, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show : “Per De Zerbi, Foggia è stato un trampolino importantissimo, ma tutto quello che si è guadagnato se l’è meritato da solo. E’ un lavoratore pazzesco, Roberto è una garanzia dal punto di vista calcistico: è un vero e proprio predestinato, al di là di com’è andata la sua esperienza al Foggia. Dispiace che sia andato all’estero, è stata come una fuga di cervelli nel calcio italiano. Meriterebbe una big in Serie A, anche se in Premier sta facendo ovviamente benissimo. Futuro De Zerbi? Competere con il calcio inglese è impossibile per quello italiano. I nostri club versano in condizioni critiche e non si genera più appeal nei confronti di certi allenatori. Conoscendo Roberto, è un passionale e vive il calcio 24/7. L’Inghilterra è il miglior campionato al mondo, ma potrebbe mancargli la passione che si respira in Italia. Ancor di più se si parla di una piazza così importante come Napoli. Lui ha ancora un legame molto forte con i partenopei, dove ha giocato da calciatore. Roberto non ha bisogno di consigli, poi: allenare il Napoli in questo momento sarebbe un qualcosa di unico, parliamo della formazione più in forma d’Europa. Sono sicuro che all’ipotesi Napoli ci stia pensando seriamente. De Laurentiis è un coraggioso, quindi può essere un’ottima scelta per entrambi”.

Factory della Comunicazione