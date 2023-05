Bruscolotti: “Di Lorenzo? Questi sono personaggi che il Napoli deve tenere più a lungo possibile”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Di Lorenzo miglior capitano dopo Maradona? A me i paragoni non piacciono, va analizzato quello che il singolo riesce a dare. È un personaggio che pian piano si è fatto strada. È cresciuto e ha fatto crescere lo spogliatoio. Questi sono personaggi che il Napoli deve tenere più a lungo possibile perché fanno il bene della società. I gol non mancano, ma sono di ottima fattura. Il suo rapporto con l’ambiente dipende dal suo modo di essere e dal rapporto che si va ad instaurare con la gente. Io sono un napoletano adottato e vivo ancora qui a Napoli. L’atteggiamento in campo è molto importante. Mi hanno mandato in campo quando non ero guarito, ho rischiato la vita per questa maglia. Sono felice e la gente mi vuole bene. Questa piazza non dimentica chi si è comportato bene.Non credo che faccia piacere leggere dopo aver vinto lo scudetto quello che invece, purtroppo, si legge tutti i giorni. Bisogna solo complimentarsi con De Laurentiis. Il Napoli ancora deve finire il campionato per cui i tempi sono stati sbagliati sicuramente. Non capisco perché tante volte si lasciano andare a delle frecciatine l’uno contro l’altro. Per i calciatori non credo sia un piacere, perché i meccanismi si sono collaudati e sono arrivati fin qui con Spalletti. Qualcosa di nuovo ogni allenatore lo deve portare. Siamo a malincuore alla finestra ad aspettare. Si parlava di ciclo, questo doveva invogliare a continuare insieme. Il ciclo per me è iniziato, poi non lo so. Nelle due partite di Champions contro il Milan c’è anche la mano della UEFA. Un po’ l’arbitro, un po’ noi e siamo arrivati dove siamo arrivati. Peccato siano successe altre cose, non è una competizione facile. Ci vuole una squadra di livello per questa competizione. Kim? Senza di lui il Napoli perderebbe un’organizzazione difensiva perchè è bravissimo anche ad aiutare i compagni. Perderebbe un perno interessantissimo. Nonostante l’età giovanissima sembra un campione già affermato. Purtroppo oggi è questo, clausole e contro clausole e se viene un club interessati, se lo prende. Se il presidente ha tracciato una linea di ingaggi e altrove gli offrono di più, come si fa a trattenere i giocatori”.

