Tarallo, prep. portieri: “Gasperini? Il 99,9% sono tutti contro per i suoi atteggiamenti”

Luciano Tarallo, preparatore dei portieri, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio: “Gasperini? Il 99,9% sono tutti contro per i suoi atteggiamenti. Il tecnico non si discute, ma cambierebbe il sistema di gioco. Se si redime, noi siamo aperti a tutto, siamo napoletani, uomini di cuore. Courtois miglior portiere del mondo? No, Allison. Poi vengono Oblak e Meret, per me. Vicario al posto di Meret? Non vedo perché dovremmo perdere Alex. A me Vicario piace molto, ma non dobbiamo confondere la porta del Napoli con quella dell’Empoli. Ieri ho sentito – non dico da quale trasmissione – qualcuno che criticava Spalletti per non aver fatto sostituzioni in anticipo. Abbiamo vinto il campionato, rischiato di arrivare in finale di Champions e viene criticato. Onana? Non è un grande portiere, per me. Difende bene lo spazio, gioca alto, ha anche una buona tecnica podalica. Il gol che ha fatto Anguissa arriva da un “avvertimento” del primo tempo, dove è stato colto di sorpresa. Onana non ha letto niente, a quei livelli bisogna percepire e anticipare lo sviluppo dell’azione di gioco e anche col leva gambe non ce la fa”.

