Padovan: “Spalletti e ADL si diranno addio, peccato! Ci rimettono tutti e due”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore ‘Calciomercato.com’:

“Con Spalletti sarà addio perché nè lui nè il presidente hanno recitato una buona parte. In parte ci rimettono tutti e due. Spalletti avrebbe potuto sviluppare un percorso molto interessante anche in Champions l’anno prossimo, De Laurentiis ha avuto un atteggiamento quantomeno anomalo sul rinnovo. Già l’anno scorso voleva liberarsene perché gli imputava di aver perso lo scudetto. La stessa tifoseria contestò l’allenatore con lo striscione della panda e Spalletti si era legato queste cose al dito. Spalletti rinuncia ad un tesoro.

Per De Laurentiis le carte parlano chiaro e per lui dicevano che l’allenatore sarebbe stato confermato anche con una PEC, è possibile che gli sia stata fatta una richiesta che lo ha fatto indispettire.La penalizzazione alla Juventus? Il trattamento riservato alla Juventus è sproporzionato alla gravità dei fatti.

Potevano dare anche 15 punti di penalizzazione, ma non mezz’ora prima della partita. Gioca quasi sempre male con Allegri, però secondo me ieri sera la comunicazione è stata pessima. Qui non è in discussione solo la Juventus, ma anche le altre. Mourinho ieri ha detto che il campionato è stato falsato nella corsa Champions. Io penso che la penalizzazione nella prossima stagione la Juventus la prenderà e sarà anche consistente.

Sarà una sanzione pesante e la Juventus lo sa, a meno che non voglia patteggiare anche se non credo.Il mercato del Napoli? Tutto può essere migliorato. Non sono sicuro che Lozano rimanga, sono convinto che venga venduto perché ha il contratto in scadenza l’anno prossimo. Berardi lo vedo benissimo a Napoli. Credo si possa migliorare anche sulla sinistra poi prenderei un centrale di riserva.

C’è anche da chiedersi se Zielinski resterà o se ne andrà. Samardzic mi piace moltissimo, Zielinski vuole rimanere e lo so per certo. Non so cosa voglia fare il Napoli. Conoscendo il presidente mi sa che voglia venderlo. Samardzic sarebbe un grande acquisto per il Napoli, il suo atteggiamento farebbe benissimo alla squadra. Io da simpatizzante del Napoli dico che ho un rimpianto, quello della Champions perché il Napoli era tra le prime quattro e in semifinale avrebbe incontrato un’italiana. Poi se magari perdi la finale ti dispiace, ma raggiungerla sarebbe stata un traguardo storico”.