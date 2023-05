La festa scudetto – Coppa al cielo, maxischermi e diretta tv

Si avvicina il momento di alzarla, la Coppa. Si avvicina il momento in cui “ufficialmente” capitan Di Lorenzo solleverà lo scudetto nel cielo di Fuorigrotta e lo cucirà sulle prossime maglia del Napoli. Avverrà il 4 giugno…mala festa? Su quest’argomento si è soffermato Il Mattino, che scrive: “Ci sarà un solo palco allo stadio Maradona dove si esibiranno diversi artisti parallelamente alla premiazione dei campioni d’Italia. Sarà tutto mostrato in diretta televisiva e ci saranno 14 maxi schermi in città per seguire l’evento: 4 in città e 10 in altrettanti Comuni dell’area metropolitana. DAZN trasmetterà la partita e il momento in cui verrà consegnata la Coppa dello scudetto a capitan Giovanni Di Lorenzo, Rai 2 invece trasmetterà invece la festa con una diretta che dovrebbe partire alle 21 e durare almeno fino alle 23. I maxi schermi, però, verranno installati solo se verrà confermata la diretta televisiva altrimenti non avrebbero alcun senso. Le zone di installazione sarebbero: Piazza Del Plebiscito, piazza Mercato, Scampia e una quarta da individuare con possibile aria Est con Ponticelli in particolare. Sulle altre 10 località si chiederà invece ai sindaci dei Comuni di mettere a disposizione le location in via di individuazione”.

